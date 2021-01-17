الامارات | "الصحة" تعلن عن توفير لقاح كوفيد-19 للجميع ابتداءً من عمر 16 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن عن توفير لقاح كوفيد-19 للجميع ابتداءً من عمر 16 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكيداً على نهج الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة المجتمع، تعلن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحديث الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين إبتداءً من عمر 16 عام للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح كوفيد19.

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