الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء"، مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح : جنوبية غربية - شمالية غربية، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.

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