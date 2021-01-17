الامارات | "إسعاف دبي" تتلقى 84 بلاغاً بسبب الضباب اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن "إسعاف دبي" تتلقى 84 بلاغاً بسبب الضباب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أنها تعاملت مع 84 بلاغا اليوم خلال فترة الضباب، مؤكدة أنها وضعت خطة استباقية للتعامل مع الحوادث والبلاغات المتوقعة بسبب الضباب، بناء على تقارير الأحوال الجوية التي ترصدها المؤسسة باستمرار، وحذر المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي السائقين من تفعيل إشارة الضوء الرباعية أثناء القيادة في الضباب، كونها قد تتسبب في وقوع مزيد من الحوادث.

وأوضح الدراي لـ" الإمارات اليوم" أن تشغيل الضوء الرباعي أثناء القيادة في الضباب قد يوهم السائقين الآخرين بوجود حادث أو أمريستدعي التوقف أو المزيد من تهدأة السرعة، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث، مشدداً على ضرروة عدم استخدام إشارة الضوء الرباعية إلا في حالة وقوع حادث أو التوقف على جانب الطريق.

وقال الداري أن المؤسسة حرصت على رفع درجة الاستعداد في كافة نقاطها الإسعافية البالغ عددها، 122 نقطة إسعافيه على مستوىالإمارة إضافة إلى المستجيب الفوري للتعامل مع الحوادث الناتجة عن الضباب في دقائق محدودة منذ تلقي البلاغ.

وحسب إحصاءات "إسعاف دبي" فقد تلقت المؤسسة 84 بلاغاً بسبب الضباب بين اليوم الأحد بين الساعة الخامسة وحتى التاسعة صباحاً، فيما بلغ عدد الحالات التي تعامل معها المسعفون 85 حالة، بينهم 3 حالات بليغة، و18 حالة متوسطة، و55 حالة بسيطة.

جدير بالذكر أن المؤسسة وفرت عدداً من الخدمات المتخصصة ومنها المسعف السريع أو الدراجة الهوائية وهناك الدراجة النارية وسيارات الغولف وسيارات الدفع الرباعي والمستجيبات، فضلاً عن السيارات الرياضية فائقة السرعة وأكبر سيارة إسعاف في العالم والتي تعد مستشفى متكاملاً متنقلاً يتسع لعلاج 44 مريضاً في الوقت نفسه، مؤكدة أن زيادة عدد السيارات تسير وفق احتياجات دبي، موضحاً أن المؤسسة هي الأولى في احتوائها على مركبات إسعاف متخصصة تشمل مركبات إسعاف الأمومة والطفولة والمستجيب النسائي وإسعاف الأوزان الثقيلة ومركبات إسعاف خاصة بأصحاب الهمم والعناية المركزة، وإسعاف الغرقى بالسيارة البرمائية ومركبات مكافحة الأمراضالمعدية كإنفلونزا الطيور والمستجيب البري للمناطق الصحراوية.

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