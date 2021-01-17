الامارات | شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بـ"القيادة الآمنة" أثناء الضباب

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بـ"القيادة الآمنة" أثناء الضباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة أثناء تشكل الضباب ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية واستخدام ماسحات الزجاج وإضاءة السيارة لرؤية الطريق بوضوح في حال انخفاض الرؤية الافقية، والتأكد من جاهزية المركبة بشكل خاص أثناء تقلبات الطقس وإجراء الصيانة اللازمة وفحص سلامة المكابح والإطارات.

وناشدتهم بضرورة التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب وهي 80 كم/ساعة.

وأشارت إلى أن السرعات تتغير مع تغير الاحوال الجوية على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، و تنبيه السائقين بخفضها في الظروف الجوية المتقلبة، مؤكدة أهمية ترك مسافة أمان كافية وعدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء تشكل الضباب حفاظاً على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

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