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الامارات | تحقيق معدل توزيع لجرعات اللقاح للفئات المؤهلة طبيا تجاوز 25 جرعة لكل 100 شخص

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق معدل توزيع لجرعات اللقاح للفئات المؤهلة طبيا تجاوز 25 جرعة لكل 100 شخص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحقيق معدل توزيع جرعات اللقاح للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كافة الشروط بمعدل بلغ 25.12 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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