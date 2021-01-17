الامارات | تحقيق معدل توزيع لجرعات اللقاح للفئات المؤهلة طبيا تجاوز 25 جرعة لكل 100 شخص

شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق معدل توزيع لجرعات اللقاح للفئات المؤهلة طبيا تجاوز 25 جرعة لكل 100 شخص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تحقيق معدل توزيع جرعات اللقاح للفئات المؤهلة طبياً والمستوفية كافة الشروط بمعدل بلغ 25.12 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19.

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