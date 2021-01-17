الامارات | شرطة دبي تطبق "منظومة الضباب" وتسجل 24 حادثاً اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تطبق "منظومة الضباب" وتسجل 24 حادثاً اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 1810 مكالمة هاتفية، وسجلت 24 حادثاً مرورياً بينها 22 حادثاً بسيطاً وحادثين بليغين، صباح اليوم الأحد من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة صباحاً، في ظل انتشار الضباب بالإمارة.

وقال مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس، إن المركز سجل ارتفاعاً في أعداد المكالمات الوردة إليه بسبب الضباب بنسبة 30% صباح اليوم، مقارنة بالفترة ذاتها من صباح يوم الأحد الماضي الذي لم يشهد أي ضباب، واستقبل نحو 1275 مكالمة، فيما تم تسجيل 26 حادثاً بينها حادث واحد بليغ في اليوم ذاته من الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الإدارة العامة للعمليات وبالتنسيق مع نظيراتها في الإمارات المجاورة، طبقت منذ ساعات الصباح الباكر "منظومة الضباب" الهادفة إلى منع تحرك الشاحنات في الشوارع السريعة خلال فترة الضباب لضمان انسيابية الحركة ومنع وقوع حوادث مرورية كبيرة.

وناشد بن فارس، جميع السائقين إلى ضرورة اتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة أثناء القيادة في الضباب أو الأجواء الماطر في ظل تدني مستوى الرؤية، تفادياً للحوادث الخطيرة، لافتاً إلى أهمية التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والنوافذ ومصابيح الإضاءة والإشارات الضوئية والاطمئنان إلى فعاليتها قبل قيادة المركبة، بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين المركبات التي تسير أمامهم وتخفيف السرعة ليتمكنوا من الوقوف ضمن مدى الرؤية الأمامية والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

وأكد على أهمية استخدام الأنوار في ساعات الصباح الباكر عند الخروج إلى العمل والتأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل موعده وقت كاف.

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