الامارات | 5 مخالفات بغرامات مالية في نظام مرور "سالك".. تعرف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مخالفات بغرامات مالية في نظام مرور "سالك".. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدي عدد من السائقين ومستخدمي الطريق استغرابه عند استلامه رسالة نصية تفيد بتسجيل مخالفة بحقه، بسبب عدم الالتزام بإجراءات استخدام نظام بوابات العبور في دبي (سالك)، أو عند اكتشافه فرض غرامة مالية عليه خلال إنجازه بعض المعاملات الأخرى، الأمر الذي يستوجب ضرورة الانتباه الى خمس مخالفات تتعلق بنظام "سالك"، معلن عنها على موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وتفرض المخالفة الأولى غرامة مالية بقيمة 50 درهماً، بواقع مخالفة واحدة باليوم، بسبب عدم توافر رصيد كافٍ في حساب "سالك" الخاص بالعميل، لدى عبور بوابات "سالك" لتغطية قيمة الرحلة، وذلك في حال لم تتم إعادة تعبئة الحساب خلال خمسة أيام عمل من تاريخ العبور.

وتبلغ قيمة المخالفة الثانية 100 درهم، بواقع مخالفة واحدة في اليوم، في حال عدم وجود بطاقة "سالك" مسجلة للمركبة لدى عبور بوابات "سالك"، ولم يتم الاشتراك وتسجيل بطاقة في النظام خلال 10 أيام عمل من تاريخ العبور.

وتقدر المخالفة الثالثة بقيمة 200 درهم، بواقع مخالفة واحدة في اليوم، وذلك عن ثاني يوم عبور للبوابة من دون اشتراك.

أما المخالفة الرابعة فتقدر قيمتها بـ400 درهم، بواقع مخالفة واحدة في اليوم، وذلك عن ثالث يوم عبور للبوابة من دون اشتراك.

ويتم كذلك تسجيل مخالفة وفرض غرامة مالية بقيمة 400 درهم عن كل رحلة عبور يقوم بها العميل، بعد تسجيل مخالفة عليه بسبب عبوره للمرة الثالثة من دون وجود بطاقة "سالك" مسجلة للمركبة.

ويعرّف نظام العبور (سالك) بأنه نظام إلكتروني يعمل بشكل آلي، ما يسمح بالقيادة من دون التوقف عند أيّ حواجز، أو عند محطات دفع الرسوم، أو عند بوابات على طرق دبي السريعة بهدف تسديد التعرفة، ويتكون النظام حاليا من ثماني بوابات، تتضمن بوابة القرهود، وبوابة المكتوم، وبوابة الصفا، وبوابة نفق المطار، وبوابة البرشاء، وبوابة جبل علي، وبوابة الممزر شمال، وبوابة الممزر جنوب.

وتثبت بطاقة سالك على زجاج المركبة الأمامي لترتبط عند تفعيلها بحساب "سالك" المسبق الدفع، ويتم التعرّف إلى البطاقة الخاصة بالمركبة باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID)، حيث تُخصم أربعة دراهم تلقائياً من حساب "سالك" المدفوع مسبقاً في كلّ مرة تعبر المركبة بوابة التعرفة، الا بالنسبة لبوابتَي الممزر شمال والممزر جنوب، حيث تستحق التعرفة مرة واحدة، وذلك في حال مرت المركبة مرتين في الاتجاه نفسه خلال ساعة، كما تكون الرسوم مجانية بالنسبة للمرور عبر بوابة المكتوم بدءاً من يوم الخميس الساعة 10 مساء، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت.

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