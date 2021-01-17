الامارات | مركز الاتصال وفرق الطوارئ بكهرباء الشارقة تعلن جاهزيتها لموسم الأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الاتصال وفرق الطوارئ بكهرباء الشارقة تعلن جاهزيتها لموسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الاتصال وفرق الطوارئ بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن البدء في مراجعة الإجراءات وتحديثها والاستعداد الكامل وجاهزيتهم لاستقبال موسم الأمطار من خلال فرق فنية متخصصة ومدربة لمساعدة سكان إمارة الشارقة في مراجعة وصيانة التمديدات الكهربائية واتخاذ الإجراءات الوقائية وتأمين التوصيلات الكهربائية وإجراء التسليكات وتصريفات المياه التي تتسبب في أخطار للسكان نتيجة تجمعها على أسطح المنازل أو في البيوت وتحقيق انسيابية المياه خلال موسم سقوط الأمطار وعدم تجمعها خاصة في المناطق المنخفضة وذلك حفاظاً على راحة وسلامة أفراد المجتمع ووفرت الهيئة عدد من وسائل التواصل لطلب الدعم والمساندة وتقديم الملاحظات من خلال الاتصال بمركز الاتصال 991 أو الموقع الالكتروني للهيئة وعبر خدمة الواتس أب على الرقم 800-sewa وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع مسئولي مكاتب الطوارئ لمراجعة الإجراءات الخاصة بعمل فرق الطوارئ ووضع خطة عمل متكاملة للتعامل مع البلاغات في أسرع وقت خاصة خلال موسم الأمطار التي تزيد فيه نسبة البلاغات.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة سعيد السويدي أن الهيئة تعمل على مراجعة كافة الإجراءات والعمل على تحديثها بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المتعاملين وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة بتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والقضاء على أية جوانب سلبية أو مشكلات يواجهها السكان والاستعداد لمواجهة أية ظروف طارئة.

ووجه فرق الطوارئ بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ببذل مزيد من الجهود أثناء حدوث ظواهر جوية طارئة مثل الأمطار الغزيرة والرياح والتنسيق والتعاون على مدار 24 ساعة يومياً مع كافة الدوائر والهيئات والمؤسسات بالشارقة لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة مثل غرفة عمليات شرطة الشارقة وغرفة عمليات الإدارة العامة للدفاع المدني لمتابعة الإشارات الضوئية والتأكد من تشغيلها وضرورة تواجد سيارات الهيئة في غالبية المناطق بالشارقة لمتابعة الخطوط.

وأشار مدير مركز الإتصالشريف عبدالله الأحمد إلى أن الأمطار الغزيرة تؤدي إلى إرتفاع منسوب المياه في المناطق السكنية مما يؤدي إلى وصول المياه لبعض لوحات التوزيع في المباني ويتم في هذه الحالة التعاون مع البلدية لتنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتفادي وصول المياه إلى اللوحات وشفط المياه وتجهيز فرق من الفنيين لإجراء الصيانة اللازمة وإعادة التيار في أسرع وقت.

وأكد أن كوادر مركز الاتصال وفرق الفنيين تكون جاهزة ومستعدة على مدار 24 ساعة وتعمل على متابعة وإصلاح أية أعطال تحدث أثناء الظواهر الجوية الطارئة وأن الكادر الفني العامل بالهيئة على دراية ومهارة كبيرة بالتعامل مع الأعطال التي تحدث أثناء الظواهر الجوية الطارئة وخبرة إصلاحها ويبذل جهوداً كبيرة لإنجاز مهامه بسرعة وقدرة ممتازة بالرغم من الظروف الجوية الصعبة التي يعمل في ظلها .

وناشد المتعاملين بضرورة التأكد من عدد من الأمور قبل التواصل مع مركز الاتصال للابلاغ عن انقطاع التيار الكهربائي في حالات سقوط الأمطار تتضمن هذه الأمور ضرورة التأكد من هل انقطاع التيار الكهربائي جزئي أم كلي ؟ وهل الانقطاع في المنطقة بالكامل؟ والتأكد من قواطع الكهرباء الداخلية وذلك حتى يتمكن موظفو مركز الاتصال من تقديم الدعم والمساندة بسرعة وكفاءة وتخفيف الضغط عن المركز خلال هذه الحالات.

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