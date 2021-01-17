«اللغة العربية بجامعة الإمارات» يعتزم طرح برنامج للدكتوراه

ابوظبي - سيف اليزيد - محمد البلوشي (العين )

أكد الدكتور سيف المحروقي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الإمارات، أن القسم بصدد طرح برامج للدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه لتلبية الحاجة المتزايدة لمتخصصين في اللغة العربية من حملة الشهادات العليا، مشيراً إلى أن القسم يعد أحد الأقسام العلمية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وبدأت الدراسة به في العام الجامعي 1977 - 1978.

وأشار إلى أن تخصص اللغة العربية وآدابها يركز على محوري اللغة العربية والأدب العربي، وأنّ تخصص اللغة العربية يركز على إظهار المنجز المعرفي وفق تراتبية زمنية تصل الحاضر بالماضي، ويسعى في سبيل تأهيل الخريجين بالعناصر المستقبلية الكافية.