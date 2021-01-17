الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بروشور

اشتكى سكان من كثرة أوراق الدعاية العائدة إلى محال تجارية، يجدونها متراكمة أمام أبواب شققهم، مطالبين بضبط مثل هذه السلوكيات، خصوصاً في هذه الأوقات التي تنتشر فيها الفيروسات.

استعلام

قال عميل بنكي إنه تقدم إلى بنك إسلامي بطلب لشراء مديونيته من بنك آخر، وبمجرد توقيعه نموذج الاستعلام الائتماني لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فوجئ باتصالات يومية من بنوك أخرى تقدم له عروضاً لشراء مديونيته، متسائلاً: هل يطلع موظفو البنوك الأخرى على الاستعلام الائتماني عن أي عميل في الوقت ذاته؟

أسعار

أفادت متسوقة بأنها اشترت قطعة ملابس من محل معروف في أبوظبي، بسعر 150 درهماً، وعادت بعد أسبوعين لتجد القطعة نفسها معروضة بـ40 درهماً، متسائلة: لماذا لا يتم وضع هامش ربح معقول لمثل هذه المحال، طالما أنه يمكن بيعها بسعر 40 درهماً.

ألعاب

قالت إحدى الأمهات إن ابنتها ذات الخمسة أعوام تعرضت للسقوط وكسرت نظارتها، نتيجة دفعها من شخص وجد بمنطقة لعب الأطفال بأحد المراكز التجارية بشكل مخالف، إذ إن المنطقة مخصصة للأطفال فقط. وعند اعتراضها على سلوكه، قال لها: وما المشكلة سأقوم بعمل نظارة جديدة لها.

نظافة

دعا قراء بلديات الدولة إلى مراقبة عمال النظافة المشرفين على حمّامات الحدائق العامة، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ لاحظوا أن كثيرين منهم لا يقومون بواجباتهم على الوجه الأكمل، من حيث التنظيف المستمر، وتزويد المغاسل بالصابون.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551١ مرفقاً بصورة حال توافرها.

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