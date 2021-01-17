جامعة الإمارات.. إنجازات أكاديمية خلال 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازات خلال العام الماضي في ظروف استثنائية عالمية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تنوعت بين المساهمة في إيجاد حلول علمية ومبتكرة لمكافحة الفيروس، ومواصلة العملية التعليمية عن بُعد، تماشياً مع توجهات الدولة والقيادة الرشيدة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة عبر طرح برامج علمية في هذا المجال، وتعزيز البحث العلمي، خاصة في مجال الفضاء والتصنيع والذكاء الاصطناعي، علاوةً على تطوير المخرجات الأكاديمية.

وأنجزت 31 دراسة بحثية تتعلق بجائحة «كوفيد - 19»، ساهمت بشكل كبير في التعرف على ميكانيكية وفهم الفيروس، كما شهد العام الماضي تسجيل 40 براءة اختراع، ومنح 31 براءة اختراع.

وأعلنت الجامعة، خلال عام 2020، طرح عددٍ من البرامج، منها برنامج «بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران»، وبدأ القبول فيه اعتباراً من الفصل الدراسي الحالي، وسجل في البرنامج 69 طالباً وطالبة.

وتطرح جامعة الإمارات حالياً 33 برنامج ماجستير ودكتوراه في إدارة الأعمال، ودكتوراه الفلسفة في القانون، ودكتوراه الفلسفة العامة في 7 كليات، إضافة إلى برنامجين جديدين هما ماجستير في تغذية الإنسان، وماجستير في علوم الفضاء، وبلغ عدد رسائل الماجستير التي أجازتها الجامعة في العام الماضي 48 أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير بعد مناقشتها «عن بُعد»، كما نشرت الجامعة 718 رسالة وأطروحة، بموجب 547 رسالة ماجستير و171 رسالة دكتوراه، في المنصة الإلكترونية، التي تُعد مصدراً للحفاظ على الأعمال البحثية التي تنتجها الجامعة.

وتمتلك جامعة الإمارات مراكز بحثية مهمة، منها مركز الإمارات لأبحاث السعادة، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ومركز زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم الصحية، ووحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور، والمركز الوطني للمياه والطاقة، ومركز الإمارات لأبحاث التنقل، ومركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، ومركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، ومركز الإمارات لتقييم مخرجات التعلم.