شرطة دبي ودائرة المالية تبحثان تعزيز التعاون

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي برئاسة معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، دائرة المالية بحكومة دبي، والتقى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام للدائرة، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون والمشاريع الاستراتيجية المشتركة.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الجانبين، استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق، في إطار الحرص على تفعيل العلاقات بين الشركاء من الدوائر الحكومية، في مختلف القطاعات بالدولة.

وأشاد معالي القائد العام لشرطة دبي بالتعاون المشترك بين شرطة دبي ودائرة المالية، لا سيما في الجانب المالي، وحرص الطرفين على تذليل التحديات المالية كافة، مشيداً بالجهود الإشرافية التي تبذلها دائرة المالية على الشؤون المالية والمحاسبية لحكومة دبي، ومساهمتها الفعالة في تحقيق رؤيتها القائمة على الريادة المالية لمستقبل مزهر ومكانة تنافسية عالمياً لإمارة دبي، من خلال تطبيقها أحدث السياسات والأنظمة المالية المتطورة والأنظمة المستدامة.