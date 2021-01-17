إعلان الفائزين في شوط «الظفرة 6» للمجاهيم في مزاينة الإبل

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

أعلن مهرجان الظفرة بدورته 14، عن الفائزين في مزاينة الإبل لشوط «الظفرة 6» للمجاهيم.

حضر إعلان النتائج عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج.

وأسفرت نتائج شوط الظفرة (6) للمجاهيم عن فوز منقية إبل «محمد زايد خلفان المنصوري» بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني منقية إبل «خليفة مكتوم راشد حفيظ المزروعي»، وحلت في المركز الثالث منقية إبل «نشوه حمد سالم العامري»، وكان المركز الرابع من نصيب منقية إبل «محمد سعيد جاسم الرقراقي المزروعي»، في حين جاءت في المركز الخامس منقية إبل «علي مبارك علي سعيد الراشدي».

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة 14، الفائزين بمزاينة السلوقي العربي التراثي 2020-2021، والتي شهدت مشاركة نحو 33 سلوقياً من النوعين (الحص والأريش) ومن كلا الجنسين (الذكور والإناث).

حضر التتويج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية، وحمد الغانم مدير مزاينة السلوقي العربي التراثي، وزايد ساري المزروعي من إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة.

وسجل الأفضل في العرض نوع الحص - ذكور، «ورسان» لمالكه خليفة هامل القبيسي، والثاني في العرض «فريح» لمالكه عبدالله حارب جمعة البلوشي، والثالث في العرض «مسار» لمالكه يونس شفيع محمد إبراهيم.

وفي نوع الحص - إناث، كان الأفضل في العرض «زعفرانة» لمالكها خليفة هامل القبيسي، والثاني في العرض «جلطة» لمالكها عبدالله حارب جمعة البلوشي، والثالث في العرض «رملة» لمالكها يوسف أحمد عبدالله آل علي.

وجاء الأفضل في العرض نوع الأريش - ذكور، «تاج» لمالكته روان راشد غنيم، الثاني في العرض «طبشور» لمالكه خليفة هامل القبيسي، والثالث في العرض «عزام» لمالكه يوسف أحمد عبدالله آل علي.

وفي نوع الأريش - إناث سجل الأفضل في العرض «الماسة» لمالكها خليفة هامل القبيسي، والثاني في العرض «ذبحة» لمالكها أحمد محمد سيف الهاملي، والثالث في العرض «سمرا» لمالكها روان راشد محمد غنيم.

وكان الأقدم في العرض نوع الحص «غازي» لمالكه يوسف أحمد عبدالله آل علي، والأقدم في العرض نوع الأريش «تاج» لمالكته روان راشد محمد غنيم.

غنم النعيم

أعلنت مزاينة غنم النعيم في مهرجان الظفرة 14، عن الفائزين في أشواط المزاينة والبالغ عددها 8 أشواط (شوط الفحل، شوط الجذع، شوط الجذع (إنتاج محلي)، شوط الثلاث جذعات، شوط الجذعة، شوط الجذعة (إنتاج محلي)، شوط الشاه، شوط أجمل 10 رؤوس).

حضر إعلان النتائج محمد سالم المزروعي مسؤول مزاينة غنم النعيم، وخليفة البلوشي والطيب حسين من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، وأعضاء لجنة تحكيم المزاينة.

وأسفرت نتائج شوط الثلاث جذعات عن فوز الشبك رقم 9 لمالكه إبراهيم سعيد شاهين المرر بالمركز الأول، وفي المركز الثاني الشبك رقم 6 لمالكه أحمد علي سعيد المقبالي، وفي المركز الثالث الشبك رقم 7 لمالكه محمد بخيت المزروعي. وسجل شوط جذعة (إنتاج محلي) فوز الشبك رقم 3 لمالكه أحمد محمد أحمد اليافعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني الشبك رقم 17 لمالكه صالح عبدالله محمد أمين الحمادي، وفي المركز الثالث الشبك رقم 25 لمالكه صالح عبدالرحيم عبدالله العلي. وفي شوط الفحل فاز الشبك رقم 7 لمالكه محمد بخيت المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني الشبك رقم 19 لمالكه خالد علي أحمد العيسائي، وفي المركز الثالث الشبك رقم 2 لمالكه يوسف عبيد سعيد الزعابي.

شوط الجذعة

أما في شوط الجذعة - مفتوح، فقد فاز الشبك رقم 3 لمالكه أحمد حسن الحمادي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني الشبك رقم 16 لمالكه صالح عبدالله محمد أمين الحمادي، وفي المركز الثالث الشبك رقم 2 لمالكه علي سعيد شاهين المرر.

وأسفرت نتائج شوط الشاه عن فوز الشبك رقم 4 لمالكه يوسف عبيد سعيد الزعابي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني الشبك رقم 3 لمالكه إبراهيم سعيد شاهين المرر، وفي المركز الثالث الشبك رقم 2 لمالكه عبدالله سعيد شاهين المرر.

وسجل شوط الجذع - مفتوح فوز الشبك رقم 4 لمالكه سعود الصابري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني الشبك رقم 1 لمالكه محمد سليمان بن الشيبة، وفي المركز الثالث الشبك رقم 1 لمالكه حمد بخيت المزروعي.

وفي شوط الجذع (إنتاج محلي) فاز الشبك رقم 3 لمالكه زايد بخيت المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني الشبك رقم 5 لمالكه خالد مسيعد خالد محمد، وفي المركز الثالث الشبك رقم 7 لـ ريم عبيد المزروعي.

أجمل عشرة رؤوس

فاز في شوط أجمل عشرة رؤوس، الشبك رقم 6 لمالكه صالح عبدالله محمد أمين الحمادي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني الشبك رقم 5 لمالكه حمد بخيت المزروعي، وفي المركز الثالث الشبك رقم 8 لمالكه خالد علي أحمد العيسائي.