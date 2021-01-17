الامارات | ابتكار.. مختبر الابتكار في شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار.. مختبر الابتكار في شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مختبر الابتكار في شرطة دبي يعد واحة من فئة النجوم لاحتضان الموهوبين من الطلبة المبتعثين والكوادر المبدعة، ويعد خطوة مهمة، كما أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، في طريق استعداد المؤسسة الأمنية للخمسين عاماً القادمة. وبحسب زيارة «الإمارات اليوم» للمختبر، فإنه ليس مجرد واجهة عرض، لكنه يسهم بشكل عملي في دفع حركة الإبداع والابتكار، واستضاف، أخيراً، خلوة مهمة ضمت عشرات المبتكرين والمبدعين، الذين عرضوا تجارب لافتة ومميزة.

وفي ظل الحرص على تفعيل دور المختبر، حصلت شرطة دبي قبل أيام على شهادة اعتماد «المواصفات العالمية لاستيفاء أعلى معايير دعم وممارسة الابتكار»، للمختبر التابع لمركز المعرفة والابتكار في شرطة دبي، وهي شهادة ذات مصداقية كبيرة قدمت من قبل المعهد العالمي للابتكار «GInI» في الولايات المتحدة، ليصبح المختبر ضمن 52 مختبر ابتكار معتمداً حول العالم.

وفي إطار السعي لتحقيق خطوات جديدة في هذا الاتجاه المهم، يعتزم المختبر إطلاق منصة خارجية للابتكار في العام الجاري، تتيح للجمهور والمجتمع الخارجي التواصل، لتقديم الابتكارات والمشاركة في صنع الحلول، ودعم الأفكار الإبداعية.

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