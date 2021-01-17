الامارات | «الطوارئ والأزمات» تحدّث إجراءات دخول أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تحدّث إجراءات دخول أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، أمس، عن تحديث إجراءات دخول الإمارة، تعزيزاً للجهود الاستباقية لاحتواء العدوى، والحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتبارا من اليوم.

واعتمدت اللجنة السماح بدخول الإمارة من داخل الدولة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR أو فحص الليزر DPI، وإجراء فحص PCR في اليوم الرابع من الدخول لمن تتجاوز مدة إقامته أربعة أيام، وفحص PCR آخر في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته ثمانية أيام متتالية.

وأكدت اللجنة أن الإجراءات ستطبّق على سكان الدولة كافة، باستثناء متلقي لقاح «كوفيد 19» في برامج التطعيم الوطنية، والمتطوعين في الدراسات السريرية للقاح، الذين تظهر حالتهم الخاصة حرف E أو النجمة الذهبية على تطبيق «الحصن».

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