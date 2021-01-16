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الامارات | تمديد التعليم عن بُعد في أبوظبي 3 أسابيع

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الإمارات اليوم - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد التعليم عن بُعد في أبوظبي 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «» في إمارة أبوظبي، استمرار نظام «التعليم عن بُعد» لجميع المراحل الدراسية في مدارس الإمارة كافة، لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداءً من اليوم.

وأكدت اللجنة أن القرار جاء إجراءً احترازياً للحدّ من انتشار الفيروس، وحرصاً على صحة المجتمع المدرسي وسلامته.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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