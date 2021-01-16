الامارات | تحديث إجراءات دخول أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث إجراءات دخول أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اليوم، عن تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي تعزيزاً للجهود الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الأحد 17 يناير 2021.

التفاصيل تباعاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news