الامارات | تحديث إجراءات دخول أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث إجراءات دخول أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اليوم، عن تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي تعزيزاً للجهود الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الأحد 17 يناير 2021.
التفاصيل تباعاً.
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