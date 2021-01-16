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الامارات | تحديث إجراءات دخول أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث إجراءات دخول أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي اليوم، عن تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي تعزيزاً للجهود الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الأحد 17 يناير 2021.

التفاصيل تباعاً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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