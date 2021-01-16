الامارات | الإمارات تقدّم 131939 جرعة جديدة من لقاح كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدّم 131939 جرعة جديدة من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 131939 جرعة من لقاح كوفيد 19 خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 1797926 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 18.18 جرعة لكل 100 شخص.

‎يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد 19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد 19

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