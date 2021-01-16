«الوطني الاتحادي».. إنجازات برلمانية خلال عام 2020

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حقق المجلس الوطني الاتحادي العديد من الإنجازات والسوابق البرلمانية خلال عام 2020م، تمثلت على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بعقد «15» جلسة وافق خلالها على «17» مشروع قانون وتبنى «43» توصية خلال مناقشة موضوعين عامين، ووجه «64» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية شارك المجلس في مختلف الفعاليات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، نجح خلالها بطرح وجهة نظر الدولة حيال مختلف القضايا ذات الأولوية، فضلاً عن نجاحه برئاسة واستضافة عدد من الاتحادات والفعاليات البرلمانية.

عقد المجلس وفي سابقة هي الأولى منذ تأسيسه سبع جلسات «عن بُعد»، وعقدت اللجان «93» اجتماعاً «عن بُعد» ونظمت «4» حلقات نقاشية «عن بُعد»، وناقش «13» سؤالاً في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس يتم فيها توجيه هذا العدد من الأسئلة في الجلسة الإجرائية الأولى لدور انعقاد.

وفي إطار حرص المجلس على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، حقق المجلس العديد من الإنجازات.

وتبنى المجلس ما يقارب من «43» توصية تم رفعها إلى الحكومة في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية، فيما وجه «64» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت موضوعاتها عدداً من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاعات الصحة والبيئة والغذاء بعدد «21» سؤالاً، وتوزعت الأسئلة الباقية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والتوطين والخدمية والرياضية والشباب والإسكان، فضلاً عن «36» شكوى قام المجلس بدراستها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.





