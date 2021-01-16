"الطوارئ والأزمات" في أبوظبي: استمرار نظام "التعلم عن بعد" لمدة 3 أسابيع

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن استمرار نظام "التعليم عن بعد" لجميع المراحل الدراسية في كافة مدارس الإمارة لمدة 3 أسابيع ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق 17 يناير الجاري.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار جاء كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس وحرصاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي وهو جزء أساسي من الإجراءات الوقائية المتخذة في الإمارة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وحثت اللجنة أولياء الأمور وأفراد الكادرين الأكاديمي والإداري في المدارس الحكومية والخاصة على التطعيم ضد كوفيد-19 لحماية أنفسهم ضد الفيروس والمساهمة في تأمين حماية شاملة لأفراد المجتمع والذي سيسرع العودة الآمنة إلى المدارس.