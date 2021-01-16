مهرجان دبي للتسوّق يطلق صفقات يومية على منتجات أشهر العلامات التجارية

الأسبوع الرابع:



إنه الموسم المثالي للتسوق! يتيح مهرجان دبي للتسوق بدورته الجديدة الفرصة المثالية للزوار والمقيمين للاستمتاع بأفضل تجارب التسوّق وعروض التجزئة مع بداية العام الجديد،



ويكشف المهرجان عن صفقات جديدة في وجهات مختلفة يومياً حتى 27 يناير، وتسري هذه الصفقات لمدة 24 ساعة فقط أو حتى نفاد الكمية. وسيتم الإعلان عن الصفقات قبل يوم واحد من موعدها، ويمكن للمتسوّقين متابعة منشورات @DSFSocial على الموقع الرسمي وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي للاطّلاع على آخر الأخبار والاستفادة من العروض الحصرية.



كما يمكن لمستخدمي تطبيق سناب شات الاستمتاع بتجربة فلاتر جديدة وفريدة أسبوعياً، لتقديم محتوى مميز على حساباتهم الخاصّة. ويمكنهم تجربة الفلاتر عبر مسح الرمز الخاصّ الموجود على كافة أكياس التسوّق الخاصّة بالمهرجان.