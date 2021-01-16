«بينسانيتي» تتوسّع في دول مجلس التعاون الخليجي

: أعلنت «بينسانيتي» ، العلامة المحلية الرائدة في مجال الضيافة الإيطالية ، مواصلة توسيع محفظتها، في دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك بافتتاح فرعين جديدين في مواقع استراتيجية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المقرر افتتاحها عام 2021. وتم إعداد فرع الرياض بمفهوم المطابخ السحابية، لتقدم خدمة التوصيل للمناطق القريبة بسرعة وفعالية مما يجعلها في متناول السكان والعملاء الجدد.

وعلق أليساندرو دوبالدو ، مؤسس بينسانيتي ، قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لإطلاق أول فروعنا الدولية في الرياض. كان الافتتاح في المملكة العربية السعودية مسألة وقت فقط ، وأردنا التأكد من الحصول على الموقع المثالي. شهدة بينسانيتي نجاحًا كبيرًا منذ نشأتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويعتبر السوق السعودي سوقاَ واعداَ ، ونقطة إنطلاق للتوسع خليجياَ". وأضاف دوبالدو ، "نفتتح الشهر المقبل أحدث فروعنا في واحة دبي للسيليكون ، ليكون الفرع العاشر في المنطقة،

والشركة مستمرة في خطة افتتاح فروع جديدة خلال العام القادم . خلال هذه الأوقات غير المسبوقة ، يعد هذا إنجازًا رائعًا بالنسبة لنا وإيماناَ منا بقوة وأهمية السوق الخليجي".

تتبع جميع المنافذ القواعد واللوائح التي تنص عليها السلطات المحلية بالإضافة إلى جميع بروتوكولات السلامة والإجراءات الإحترازية الأخرى والالتزام بقواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح وتوفير المطهرات وأدوات التطهير لضمان صحة وسلامة العملاء. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت العلامة التجارية قوائم طعام رقمية لمزيد من الراحة والسلامة لرواد المطعم.

مع مجموعة الافتتاحات الجديدة ، تحمل «بينسانيتي» نظرة إيجابية لعام 2021 ، إلى جانب العزم على مواصلة تقديم وإنتاج الأطباق الإيطالية الأصيلة والخدمات عالية الجودة.