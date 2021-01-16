"كانون الشرق الأوسط" تدعو المهتمين بطباعة التنسيقات العريضة إلى تجربة أجهزتها الطباعية الجديدة خلال معرض "الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية 2021"

2021- تستعد "كانون الشرق الأوسط" (Canon Middle East) لإشراك المهتمين بطباعة التنسيقات العريضة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط لتجربة مجموعتها من طابعات النسق العريض وذلك خلال مشاركتها كراعٍ بلاتيني في معرض"الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الإعلانية"2021 (SGI Middle East 2021). وستستفيد الشركة المنتجة لحلول الطباعة والتصوير من النسخة الافتراضية الأولى لهذا الحدث لتسليط الضوء على قدرات الإنتاج العالية لطابعاتها المسطحة التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية "Arizona UV"، وسلسلة طابعات "Colorado" المثالية لطباعة ورق الجدران.

وتجمع طابعات "Arizona UV" المسطحة والمعروفة بتنوع استخدامتها وجودة طباعتها الفائقة، ما بين تصميم الطابعة المسطحة كبيرة الحجم مع قدرة اختيارية ومستقلة ومخصصة للطباعة المباشرة على لفائف الوسائط الطباعية. كما تحتوي الطابعة على تقنية الطباعة "VariaDot"، القادرة على توفير جودة طباعة أقرب للتصوير الفوتوغرافي حتى مع سرعات الطباعة العالية، وذلك بفضل نمطي الطباعة "Express" و" High Key". وعلاوة على ذلك، تدعم هذه السلسلة من الطابعات إمكانية الطباعة بالورنيش، والتي يمكن أن تضيف تأثيرات زخرفية و/أو لون أبيض مضاعف مما يتيح مزيداً من التنوع، وهي الميزة المثالية لطباعة الأعمال الفنية.

كما تدعم طرازات الطابعة المسطحة "Arizona" معياراً طباعياً إضافياً أو التدرجات اللونية "الأزرق السماوي" الفاتح و"الأرجواني" لتحسين جودة الصورة، وأيضاً عند سرعات طباعية إنتاجية عالية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر جميع الطابعات المسطحة "Arizona" إمكانية الطباعة بالحبر الأبيض لمساعدة مزودي خدمات الطباعة على توسيع فرصهم في زيادة الدخل. وتجعل كل هذه العوامل من "Arizona" الطابعة المسطحة الأكثر تفضيلاً لإنتاج الأعمال الفنية.

أما سلسلة طابعات كانون Colorado"" فتلبي الحاجة إلى وجود ابتكار ثوري في سوق الطباعة المباشرة على لفائف الوسائط الطباعية لمواكبة متطلبات الإنتاجية المتطورة للعملاء، مع تجاوز توقعاتهم أيضاً المتعلقة بالجودة وتنوع التطبيقات. وتم إطلاق هذه السلسلة في وقت عززت فيه الفرص المتنامية في سوق الديكور الداخلي مع المزيد من التكنولوجيا المتطورة لا سيما القدرة على الطباعة غير اللامعة واللامعة مع الحجم الطباعي المطلوب والتنسيق اللوني المناسب خلال دورة عمل واحدة. ولمواجهة هذا التحدي، قدمت "كانون" حلاً تقنياً أكثر شمولية وهو تقنية "UVgel"، التي تتيح المزيد من الحرية لمزودي خدمات الطباعة خلال عملية الاختيار ما بين حلول الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية القائمة على طرق الطباعة التقليدية، حيث يكون الحبر المستخدم مع تقنية "UVgel" التى تم تطويرها وفقاً لمبادئ المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية، مما يتيح عملية طباعة مبتكرة وجافة على الفور.



وتستفيد سلسلة طابعات "Colorado" بشكل كامل من الميزات التي تتيحها تكنولوجيا (UVgel) من "كانون"، كما أنها توفر مزايا تشغيل آلي تسهم في تعزيز الإنتاجية. وتعتبر " Colorado" أسرع الطابعات في فئتها، حيث تصل سرعتها إلى 159 م2/ ساعة في طباعة الملصقات الإعلانية أو اللافتات الخارجية.

وقال شادي بخور، رئيس وحدة التجارة بين المنشآت في "كانون الشرق الأوسط": "تشكل التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا الرقمية حافزاً لمزودي خدمات الطباعة لتلبية الحاجة لطباعة أعمال فنية ورسومات جرافيكية أقرب إلى الكمال والتي يتوقعها العملاء من مزودي خدمات الطابعة اليوم. وكشفت دراسة حديثة والأولى من نوعها أجرتها "كانون" ومجلة "ME Printer" المتخصصة في عالم الطباعة في الشرق الأوسط، وحملت عنوان "واقع صناعة الطباعة"، وجود آفاق واعدة لتحقيق المزيد من النمو على صعيد الطباعة بأحجام كبيرة. وأوضحت الدراسة أن 75% من مزودي خدمات الطباعة يسجلون نمواً ملحوظاً في مجال طباعة صور ورسومات الجرافيك بمقاسات كبيرة. ويبلغ معدل النمو السنوي المركب لهذا السوق عالمياً 3.8%، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 11.2 مليار دولار بحلول العام 2025. ويعود هذا النمو إلى قدرة القطاع على توفير مجموعة من الخيارات عالية القيمة، بما في ذلك الصور ومُختلف اللوحات ضمن نقاط المبيعات، وخدمات تغليف السيارات والديكورات الداخلية."

من جانبه، قال أيمن علي، مدير التسويق الإقليمي الأول لدى "كانون الشرق الأوسط": "إنَّ أهم ما يميز سلسلة طابعات "Arizona" و" Colorado" هو أنَّه تم تطويرها بعد دراسة الفجوات في السوق، والتي برزت بشكل أساسي بسبب التقدم التكنولوجي. وفي هذا الإطار، يساهم تنسيق البكرات المزدوجة لورق الطباعة في سلسلة طابعات "Colorado" في تعزيز انتاجيتها من خلال تمكين المُستخدمين من استبدال وسائط الطباعة بسرعة عند انتاج مطبوعات متنوعة، ما يتيح تقليص الوقت الذي يستغرقه تحميل هذه الوسائط. كما أن خاصية الرصد المستمر لفوهات رؤوس الطابعات لتقنية (UVgel) تتيح الطباعة الآلية دون الحاجة للمراقبة، وتقلل من حجم فاقد المطبوعات."

وأضاف علي: "تمَّ تصميم طابعات "Arizona" المسطحة والمزودة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية لتلبية النطاق الأوسع من متطلبات طباعة الصور والتصاميم والوسائط بالأحجام القياسية، وتخفيف أوجه القصور في أحبار الطابعة يدوياً، وبالتالي زيادة الانتاجية والحد من تدخّل المستخدمين. ومن المنتظر أن تساهم مشاركتنا في المعرض في تسليط الضوء على الخاصيات الفريدة لمجموعة حلولنا ومنتجاتنا في مجال الطباعة بأحجام كبيرة، وبشكلٍ خاص سلسلتي الطابعات " Arizona" و" Colorado" .

وبالإضافة إلى عرض أحدث ابتكاراتها، ستقوم "كانون الشرق الأوسط" باستضافة عدد من خبراء المجال للحديث عن أحدث الاتجاهات السائدة في قطاع طباعة التنسيقات العريضة، وذلك على مدى الأيام الثلاثة للمعرض، والذي سيقام في الفترة من 18 إلى 20 يناير الجاري.