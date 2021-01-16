معرض " معالم دبي" يسلط الضوء على إبداعات المواهب الشابة خلال مهرجان دبي للتسوق

يقدم مهرجان دبي للتسوق معرض "معالم دبي" الذي يُقام على ضفاف الخور ويضم لوحاتٍ وصوراً رائعة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبرج خليفة ومترو دبي ومسبار الأمل والعديد من المعالم البارزة في الإمارة.

ويُقام المعرض في سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف مقدم من الفوعة، ويضم أعمالاً فنية أبدعها شباب موهوبون من مختلف أنحاء الدولة شاركوا في مسابقة أسواق مهرجان دبي للتسوق الفنية، والتي تقام بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وأطلق الفنانون الطموحون العنان لخيالهم وموهبتهم، حيث ابتكروا عشرات اللوحات والصور الفوتوغرافية الرائعة التي سلطت الضوء على الإنجازات الكبرى لدبي على مر العقود.

وشارك 60 من طلبة المدارس الثانوية من مدارس هيئة المعرفة والتنمية البشرية، واختار الحكام أفضل 30 طالباً ليتم عرض إبداعاتهم حتى يوم 30 يناير. ويتم عرض الأعمال الفنية داخل إطارات مضيئة في سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف مقدم من الفوعة، حيث حصل كل من الفنانين المشاركين على هدايا تشجيعية بالإضافة إلى فرصة عرض أعمالهم بشكل رائع داخل السوق.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تسعدنا رؤية جميع الأعمال الفنية المذهلة التي أبدعها هؤلاء الفنانون الموهوبون معروضة في سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف مقدم من الفوعة. ويعد هذا الموقع التاريخي بجانب الخور مكاناً مثالياً لعرض اللوحات والصور الفوتوغرافية التي تسلط الضوء على عدد من اللحظات المميزة والإنجازات العظيمة في مسيرة دبي. وتشير المسابقة الفنية التي أقيمت بالشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى المكانة التي وصل إليها مهرجان دبي للتسوق باعتباره ليس مجرد فعالية تركز على البيع بالتجزئة فحسب، بل إنه احتفال سنوي يستمتع به ويشارك فيه جميع أفراد المجتمع. لقد لعب الـ30 شاباً الذين تم اختيارهم كفائزين وجميع الفنانين الذين شاركوا في المسابقة، دوراً مهماً في جعل الدورة الحالية من مهرجان دبي للتسوق حدثاً رائعاً لا يُنسى."

وقالت موزة السويدي رئيس المشاركة المجتمعية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "فخورون بجميع طلبتنا المبدعين في مدارس دبي ممن شاركوا في المسابقة الفنية لمهرجان دبي للتسوق، كما نشكر مدارسهم ومعلميهم على جهودهم المستمرة في إثراء التجارب الإبداعية لطلبتنا وحشد طاقاتهم لإبراز مواهبهم والاحتفال بالتراث الإماراتي بإبداعات فنية متنوعة خلال المسابقة، ونثمن تعاوننا مع أصدقائنا في مهرجان دبي للتسوق ومنح الفرصة لطلبتنا لإبراز أعمالهم الفنية في أسواق مهرجان دبي للتسوق في السيف".

ويعد سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف مقدم من الفوعة وجهةً رائعة تنبض بالحياة خلال أمسيات الشتاء، ويجمع السوق بين العروض الثقافية الإماراتية والعروض الترفيهية المتجولة والعروض المباشرة والتجارب الأسبوعية المتميزة والتي تُقام جميعها بين المباني والأسواق التقليدية في منطقة السيف حتى 30 يناير.

السيف، الوجهة ذات التصميم المتميز المستوحى من التراث الإماراتي العريق والمطلة على خور دبي قرب حي الفهيدي التاريخي. وتضم مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، وتشكيلة من المتاجر التي توفر مجموعة من الهدايا التذكارية والتحف والأعمال الفنية والمنتجات التقليدية والتراثية الإماراتية. وتستضيف منطقة السيف بشكل دوري عروضاً فنية وفعاليات ثقافية تسهم في إغناء المشهد السياحي في دبي، وخلال مهرجان دبي للتسوق، نظمت الوجهة سلسلة فعاليات مبهرة بما في ذلك أسبوع الشوكولاتة، وأسبوع الطائرات الورقية والفقاعات، وأسبوع القهوة، وأسبوع التمور، والسباقات البحرية، إضافة لمجموعة من فعاليات الترفيه العائلية والعروض التراثية الحية، وركن الحناء وغيرها.

ويستضيف السوق أسبوع التمور من 14 وحتى 20 يناير، والذي يشمل تجارب تذوق التمور وأكلات مصنوعة من التمور وورش عمل حول التمور والحرف اليدوية المرتبطة بالنخيل والكثير من منتجات التمور والتي يمكن للزوار الاستمتاع باستكشافها. ويفتح السوق أبوابه خلال أيام الأسبوع من الساعة 4 عصراً وحتى 10 ليلاً، وخلال عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 2 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل.

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