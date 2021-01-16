14 يوماً بعد تلقي لقاح «كوفيد-19» للتبرع بالدم

ابوظبي - سيف اليزيد - منى الحمودي (أبوظبي)

أكدت الدكتورة نعيمة أومزيان، المدير الطبي لبنك الدم في أبوظبي، أنه يمكن لأفراد المجتمع الذين تلقوا لقاح «كوفيد- 19» التبرع بالدم بعد 14 يوماً من تلقي الجرعة الأولى، أو الجرعة الثانية.

وأشارت إلى أن معظم اللقاحات تحتاج لفترات متباينة للتفاعل، لذلك يُفضل الانتظار لفترة من الوقت للتبرع بالدم بعدها.

وقالت أومزيان لاشك أن معظم أفراد المجتمع يمرون بحالة من التخوف والتساؤلات حول مأمونية التبرع بالدم في حالة أخذ اللقاح، وهل هناك تأثيرات محتملة على ذلك، وأريد التأكيد على هدفنا وواجبنا الحفاظ على سلامة الجميع، وأنه لا يوجد أي مضاعفات في حالة التبرع بالدم، سواء للمتبرع أو المتلقي للدم.

وذكرت أن الإقبال على التبرع بالدم في الفترة الماضية شهد انخفاضاً ملحوظاً بسبب الجائحة، واعتقاداً من بعض الذين أخذوا اللقاح بأنه لا يمكنهم التبرع بعد تلقيهم اللقاح. منوهةً بأن الطلب على الدم في تزايد مستمر، ويتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية في مواقع التبرع بالدم حفاظاً على سلامة وصحة المتبرعين.

وأوضحت أن التبرع بالدم يعد مسؤولية مجتمعية، وهو الوسيلة الوحيدة لتغطية احتياجات مرضى الحوادث والثلاسيميا ومرضى السرطان وغيرها من الحالات المرضية التي تعتمد اعتماداً كلياً على الدم في علاجها.

وذكرت أن عدد وحدات الدم التي تم سحبها خلال العام الماضي في بنكي الدم بأبوظبي والعين وصلت إلى 50 ألف وحدة دموية و5 آلاف وحدة من بلازما الصفائح الدموية.