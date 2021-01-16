التطعيم بلقاح «كورونا» لـ 3 فئات في العيادات المدرسية بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت هيئة الصحة في دبي، ثلاث فئات مستهدفة للتطعيم بلقاح كوفيد-19 في العيادات المدرسية، تزامناً مع بدء تقديمه للعاملين في القطاع الصحي بإمارة دبي، تضمنت «الكادر الطبي، الكادر التمريضي، مسؤولو الصحة والسلامة في المدارس».

وحددت الهيئة في كتابها لجميع العيادات الصحية المدرسية المرخصة من قبلها في إمارة دبي، عدة شروط يجب استيفاؤها في المرشحين للحصول على التطعيم من ضمنها، أن يكون المرشح لأخذ اللقاح على رأس العمل (ألا يكون ضمن مزاولي العمل عن بُعد)، وألا يكون قد أصيب بفيروس كوفيد- 19 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم يسبق له الحصول على أي من تطعيمات فيروس كوفيد- 19، ولم يسجل مسبقاً للحصول على التطعيم في أي من المراكز المقدمة للخدمة.

وأكدت الهيئة، أن التطعيم غير إلزامي، ولكن يوصــــى به بشدة وخاصة للمهنيين الصحيين القائمين على تقديم الخدمات الصحية لمرضى فيروس كوفيد- 19 وبغـــرض الوقــاية والحماية من الإصابة بالمرض، وضمان استمرارية النظام الصحي في تقديم الخدمة المطلوبة.

وأضافت الهيئة: «نظراً لتزايد الطلب على التطعيم فإنه يتوجب إدراج وتصنيف بيانات المسجلين في القائمة بحسب الأولوية، مشددة على ضرورة حضور المرشحين للتطعيم في الموعد المحدد، وفي حال الغياب أو التأخر عن الموعد المحدد، سيتم تحديد موعد آخر جديد حسب قائمة الانتظار ودون إعطاء أولوية لهم في المرة القادمة».

5 نقاط مهمة

أكدت هيئة الصحة على 5 نقاط مهمة يجب الالتزام بها هي «ضرورة تعبئة البيانات فقط من قِبل الفرد المهني أو الموظف الراغب في الحصول على التطعيم، إحضار بطاقة الهوية الإماراتية عند الحضور للمركز الصحي لتلقي التطعيم، إبراز بطاقة عمل الموظف والموضح فيها اسم المنشأة الصحية التي يعمل بها صاحب الطلب، أن يكون مقدم الطلب مسؤولاً عن البيانات المقدمة، ويُحظر تقديم بيانات غير صحيحة أو التقديم لأشخاص خارج المنشأة الصحية».

7 أسئلة

حددت الهيئة 7 أسئلة يجب الإجابة عنها من قبل المرشحين للحصول على اللقاح، تتمحور الأسئلة حول: «الإصابة بالعدوى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلقي لقاح كوفيد-19 مسبقاً، سواء الجرعة الأولى وحدها أو الجرعتين الأولى والثانية، والإصابة برد فعل تحسسي شديد تجاه أي لقاح، أو طعام، أو دواء، أو مادة، أو حمل حقنة الأدرينالين التلقائية.

واستهدف السؤال الرابع الاستفسار عن تناول أي من أدوية أو علاجات (الستيرويد، العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، الأدوية المثبطة للمناعة)، والمعاناة من الصرع ونوباته المتكررة (نوبة واحدة في الشهر أو أكثر)، أو أي مرض في الجهاز العصبي، ومدى تلقي أي تطعيم ضد أي مرض خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

كما تضمنت الأسئلة استفساراً للإناث حول الحمل أو الرضاعة أو التخطيط للحمل خلال الأشهر الثلاثة القادمة.