«الأرصاد»: طقس اليوم صحو

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ومعتدلاً نهاراً وبارداً ليلاً خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، ورطباً خلال الليل وصباح غد مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصة شمالًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون حركتها شمالية غربية - غربية/ 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي: «إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً ومتوسطاً أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند 04:56 والجزر الأول عند الساعة 08:18 والجزر الثاني عند الساعة 21:52.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:24 والمد الثاني عند الساعة 00:33 والجزر الأول عند الساعة 17:51 والجزر الثاني عند الساعة 06:51.