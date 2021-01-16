إعلان نتائج «شوط الجمل شرايا 15 مجاهيم» بمزاينة الإبل في الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

أعلن مهرجان الظفرة بدورته 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، نتائج شوط الجمل شرايا (15) مجاهيم بمزاينة الإبل، بحضور معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وكرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

كما حضر إعلان النتائج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج.

وأسفرت نتائج شوط الجمل شرايا (15) مجاهيم عن فوز منقية إبل «محمد صالح مجرن العامري» بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني منقية إبل «سالم عوض مسلم سعد الراشدي»، وحلت في المركز الثالث منقية إبل «سعيد أحمد صالح شعبان المنصوري»، وكان المركز الرابع لمنقية إبل «علي مبارك علي سعيد الراشدي».

غنم النعيم

وانطلقت مساء أمس الأول، مزاينة غنم النعيم في مهرجان الظفرة 14، ضمن 8 أشواط خصص لها 40 جائزة قيمة، وتشمل المزاينة في يومها الأول على (شوط الفحل، شوط الجذع، شوط الجذع (إنتاج محلي)، شوط الثلاث جذعات)، فيما سيشهد اليوم الثاني (شوط الجذعة، شوط الجذعة (إنتاج محلي)، شوط الشاه، شوط أجمل 10 رؤوس).

الظفرة (6) مجاهيم

دخلت أمس المطايا المشاركة في شوط الظفرة (6) مجاهيم، والذي خصص له 5 جوائز قيمة، إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج اليوم بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم.