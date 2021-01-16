بلدية الظفرة تنفذ أعمالاً تطويرية على الطريق الدائري في «دلما»

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي ( الظفرة )

تنفذ بلدية منطقة الظفرة مجموعة من الأعمال التطويرية على الطريق الدائري في جزيرة دلما، تتضمن أعمال تركيب سياج حماية، ولوحات تحذيرية حول مواقف واستراحات الطريق، وذلك بهدف تحفيز الرقابة الفعالة على المظهر العام والصحة العامة، والمواقف ووسائل النقل والمحافظة على سلامة المجتمع المحلي والزوار من خطورة الانحدارات حول الاستراحات.

وانتهت بلدية منطقة الظفرة في جزيرة دلما من تنفيذ مجموعة من الأعمال التطويرية الأخرى على الطريق الدائري، خلال الفترة الماضية تضمنت تركيب لوحات عاكسة على المنحدرات والمناطق الملتوية ولوحات إرشادية وتحذيرية، وعمل مطبات صناعية جديدة، وعمل خطوط صفراء تحذيرية، بالإضافة إلى وضع سياج حماية حول المواقف والاستراحات للزائرين وأهالي الجزيرة، وذلك ضمن مخطط لتنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية المستقبلية التي تلامس احتياجات ومتطلبات سكان جزيرة دلما. وكانت بلدية الظفرة قد انتهت من تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في عدد من المواقع المختلفة داخل جزيرة دلما، وذلك لتحسين البنية التحتية والمرافق العامة داخل جزيرة دلما، وتوفير مرافق عامة وخدمية تلبي احتياجات السكان، وتوفر لهم سهولة العيش وجودة الحياة، وتضمنت المشاريع تطوير مواقف السيارات في مطار جزيرة دلما، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بمواقف سيارات المسافرين بالساحة الخارجية لمطار دلما وبطاقة استيعابية قدرها 100 سيارة لخدمة الأهالي والزوار، بهدف تنظيم وتخطيط وتطوير وتشغيل وصيانة قطاع نقل آمن ذكي ومتكامل وفعال لبيئة مستدامة تسعد المجتمع والشركاء.

كما تضمنت المشاريع إنشاء طريق وتطوير المواقف الخاصة بالمركز التجاري في الجزيرة مع توفير مواقف أخرى جديدة حول المركز، وذلك من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمواقف بنسبة 100 % وبقدرة استيعابية لـ 50 سيارة بدلاً من 25 سيارة، وذلك لخدمة سكان الجزيرة.