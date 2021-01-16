الامارات | 250 ألف مجلد توفرها جامعة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف مجلد توفرها جامعة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جامعة الإمارات العربية المتحدة أن مكتبة الجامعة تضم ربع مليون مجلد من المصادر المطبوعة، إضافة إلى ما يزيد على 130 قاعدة بيانات إلكترونية، متاحة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين من داخل الحرم الجامعي وخارجه، وتشمل هذه القواعد ما يزيد على 100 ألف مجلة ودورية إلكترونية، و324 ألف كتاب إلكتروني، فيما بلغ عدد معاملات الاستعارة في المكتبة خلال العام الماضي 16 ألفاً و912 معاملة.

وتفصيلاً، أوضحت الجامعة في ردها على استفسارات «الإمارات اليوم»، أن مكتبات جامعة الإمارات تقدم العديد من الخدمات المعرفية لجميع الطلبة والباحثين، وهي من أهم الأماكن التي تتوافر فيها الكتب التعليمية التي تدعم جميع المقررات الدراسية، وتسهم في توفير عدد كبير من الأنشطة البحثية والمعلومات، وتنمي القراءة والاطلاع والمهارات والقدرات التي تساعد في سرعة التعليم، وتوسيع مدارك الطلبة، وإطلاع العاملين والباحثين والدارسين في كليات الجامعة وأقسامها على أحدث الاتجاهات العلمية في مجال تخصصاتهم، عبر توفير مصادر المعلومات على اختلاف أنواعها وأشكالها، وتنظيمها ومعالجتها فنياً وإلكترونياً حتى يسهل استرجاعها والإعلام عنها بيسر وسهولة.

وأشارت إلى أنها تقدم خدمات مجانية لمراجعة وتنقيح البحوث العلمية والمنح المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا والموظفين. حيث تتم عملية المراجعة من قبل فريق مختص بشؤون مراجعة البحوث العلمية، لافتة إلى مراجعة ما يقرب من 700 بحث حتى الآن، نشر منها أكثر من 70% في مختلف المجلات العلمية في العالم، إضافة إلى تقديم المكتبة خدمة مجانية أخرى خاصة بتدقيق نسبة التشابه في الأبحاث العلمية المقدمة باستخدام برنامج iThenticate.

وأشارت الجامعة إلى أن مكتبتها تمتلك 600 مخطوطة أصلية في موضوعات مختلفة، مثل الفلك والحساب والهندسة والطب وعلم الميقات والفقه والعقيدة وعلوم القرآن والتوحيد والنحو وعلوم الهيئة، وقد تمت صيانة بعضها بالتعاون مع مركز جمعة الماجد، كما تمت إتاحة بعضها للمستفيدين بشكل إلكتروني، وأن هناك تعاوناً مع مركز جمعة الماجد لصيانة بقية المخطوطات، وإعداد نسخة إلكترونية منها، إضافة إلى توافر عدد من المخطوطات على الأقراص المدمجة والميكروفيلم، كما تضم المكتبة 177 عنواناً من الكتب النادرة، التي تتناول موضوعات في تاريخ الخليج والشرق الأوسط والعراق ومصر وغيرها من الدول، وبعض السير الذاتية.

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