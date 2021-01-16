الامارات | 3407 إصابات جديدة بـ «كورونا» و3168 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 3407 إصابات جديدة بـ «كورونا» و3168 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 131 ألفاً و262 فحصاً، خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة بهدف حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا «كوفيد - 19» والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم توسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 3407 إصابات جديدة بالفيروس.

وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة 246 ألفاً و376 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة سبعة أشخاص من تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 733 حالة.

وأعلنت عن شفاء 3168 حالة، ليكون مجموع حالات الشفاء 218 ألفاً و988 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news