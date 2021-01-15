الامارات | "الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 09:30 من صباح غد (السبت).

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