محمد بن زايد يعزي رئيس إندونيسيا في ضحايا زلزال سولاويسي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تعازيه لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي.

وكتب سموه، على تويتر "خالص التعازي إلى الصديق جوكو ويدودو والشعب الإندونيسي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي.. داعياً الله عز وجل لهم الرحمة ولأهلهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تضامننا مع إندونيسيا الصديقة ونسأل الله أن يحفظ شعبها من كل مكروه".