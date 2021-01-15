شرطة أبوظبي تُطيح عصابات دولية وتضبط مخدرات بـ«مليار» درهم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

ضبطت شرطة أبوظبي طناً و41 كيلو جراماً من المواد المخدرة، من بينها سائل الكريستال المذاب تقارب قيمتها السوقية المليار درهم، وأطاحت 22 متهماً من جنسيات مختلفة ضمن عصابات دولية للاتجار بالمواد المخدرة، وكشفت عن 8 متهمين في عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأكدت أن مجتمع الإمارات خط أحمر، ورجال مكافحة المخدرات سيقفون دائماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وشباب الوطن من وباء هذه الآفة.

وأوضح العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي أنه وفق الخطط الأمنية المحدثة بمديرية مكافحة المخدرات تم الحصول على معلومات بوجود عدة تشكيلات عصابية تدار من خارج الدولة وتمارس نشاطها بعدة إمارات، وكل عصابة تختص بدور محدد في تهريب وترويج المواد المخدرة.

وذكر أن الضبطيات تمت جميعها في الربع الأخير من العام2020 ضمن سلسلة قضايا تابعتها المديرية، حيث تم وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها شرطة أبوظبي إعداد خطط أمنية لإطاحة الشبكة وضبط جميع كميات المواد المخدرة بحوزتهم، وتبين وجود شركاء رئيسين لهم موجودين داخل الدولة وتصدر لهم التعليمات من الخارج.



