منصور بن محمد يفتتح فعاليات معرض «هيرميس»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، فعاليات معرض «هيرميس»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بالتعاون مع «هيرميس»، خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ويستمر حتى 20 يناير الجاري، وذلك في السركال افينيو بدبي.

وقام سموه، يرافقه هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بجولة في ردهات المعرض الأول من نوعه على مستوى المنطقة للعلامة العالمية «هيرميس»، والذي يضم أنشطة متنوعة كنادي أوشحة هيرميس، ومنطقة مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية، ومسرح موسيقي، واستراحة تضم مقهى للزوار.

وتعرّف سموه من القائمين على المعرض على نادي أوشحة «هيرميس» ومحتوياته الحريرية الفنية، وذلك من خلال جولة افتراضية في غرفة تحتوي على شاشات تنقل بشكل مباشر من فرنسا إبداعات مصممة أوشحة «هيرميس».

كما استمع سموه لعدد من المصممين العالميين للعلامة التجارية هيرميس في منطقة الـ«carre studio» القلب الفني للنادي، حيثُ تعرّف على مراحل التصميم الأولية والمواد المستخدمة، وطريقة الإنتاج النهائية للأوشحة.

وفي نهاية الجولة، ثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجهود التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري في استقطاب وتنظيم المعارض لكبرى العلامات التجارية على مستوى العالم، ودورها في ترسيخ مكانة دبي على خريطة المعارض والسياحة العالمية.