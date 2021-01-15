سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - أثينا (وام)

قدم سليمان حامد سالم المزروعي أوراق اعتماده إلى فخامة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية اليونانية، سفيراً فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليونان، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة أثينا.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامتها، وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها، حمّلت فخامتها سعادة السفير تحياتها إلى القيادة الرشيدة في الإمارات، وتمنياتها للدولة، حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وتمنت فخامتها للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى اليونان، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات واليونان، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.