«جامعة أبوظبي» تستقبل الطلبة بنظام هجين

ابوظبي - سيف اليزيد - خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد البروفيسور توماس هوكستيتلر، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الأكاديمية، جاهزية الجامعة التامة لضمان تقديم فصل دراسي آمن وفعال باتباع نظام هجين في فصل الشتاء للعام الدراسي الجديد 2020-2021 والذي بدأ في 3 يناير 2021، بحيث يتمكن جميع طلبة الجامعة من الدراسة عن بُعد، عبر منصتي مايكروسوفت تيمز وبلاك بورد، ومن ثم الحضور للحرم الجامعي في مجموعات صغيرة لاستكمال الدراسة في المختبرات والاستوديوهات، والعمل على المشاريع ولتقديم الامتحانات النهائية، مشيراً إلى أن الجامعة تستقبل الطلبة في مقراتها في أبوظبي والعين ودبي وفق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التباعد الجسدي، لضمان صحة وسلامة كافة الطلبة، بما في ذلك إبراز نتيجة فحص سلبي لمرض كورونا، وقياس درجة حرارة الطلبة والموظفين عند دخول الجامعة، والتعقيم المنتظم، إلى جانب توفير غرف للعزل.

وأضاف أنه تم تصميم المسار التعليمي للطالب، ومراجعته بانتظام لضمان توفير تجربة تعليمية ملائمة تتضمن الاستخدام المناسب للتكنولوجيا، والعمل على المشاريع العملية التي تواكب حاجة مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تطبيق مهارات حل المشكلات واكتساب المعارف الجديدة، ومواكبة احتياجات العمل الحقيقية.

وأوضح هوكستيتلر، أن طلبة الحرم الجامعي في العين يحظون بمبنى جديد متطور يضم مختبرات ومعدات حديثة ومتقدمة وتكنولوجيا متطورة، فضلاً عن مساحات التعلم ومبنى مخصص لشؤون الطلبة، ومرافق رياضية ومكتبة على مساحة طابق كامل، مؤكداً استكمال خطة الفصل الدراسي الربيعي، والذي سينطلق بتاريخ 18 فبراير.