الامارات | ورشة لتوعية الطلاب بالجرائم الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة لتوعية الطلاب بالجرائم الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ورشة افتراضية، تحت عنوان «الجرائم الإلكترونية»، وذلك عبر منصة الأكاديمية الذكية.

وهدفت الورشة إلى زيادة الوعي لدى الطلبة والجمهور حول الجرائم الإلكترونية، والمخاطر الناجمة عنها، وكيفية التعامل مع المتصيدين والمبتزين.

وتأتي الورشة الافتراضية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، والحد من الجرائم الإلكترونية، وشارك في الورشة عدد من طلبة المدارس الخاصة التابعة لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وأدارت الورشة الرقيب رجاء خالد فيصل من إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، إذ تطرقت إلى تعريف مفهوم الجرائم الإلكترونية، وتعريف الطلبة بطرق الحفاظ على المعلومات أثناء ‏‏استخدامهم للإنترنت.

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