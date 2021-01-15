الامارات | آسيويان يخفيان 182 كبسولة هيروين في أحشائهما

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيويان يخفيان 182 كبسولة هيروين في أحشائهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عدد من المتهمين بجلب المخدرات إلى الدولة، من بينهم زائر آسيوي، وقصاب من الجنسية ذاتها، جلبا في أحشائهما 182 كبسولة تحتوي على مخدر الهيروين، أخفى الأول 60 منها في أمعائه، فيما أخفى الآخر 122 كبسولة، وتم ضبطهما من قبل مفتشي الجمارك في مطار دبي، في قضيتين مختلفتين.

وتنظر المحكمة قضية ثالثة لزائر أخفى أكثر من كيلوغرام هيروين في حقيبة سفره، ودس في أحشائه 10 كبسولات تحتوي على المخدر ذاته.

وتفصيلاً، بدأت محكمة الجنايات النظر في قضية جلب أكثر من كيلوغرام هيروين من قبل زائر آسيوي، وقال مفتش بجمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة: «بناءً على جهد استخباري مبكر، وردت معلومات حول اعتزام المتهم إحضار كمية من المخدرات عبر مطار دبي».

وأضاف أنه جرى التنسيق مع ضباط التفتيش لمتابعته فور وصوله، وتم استيقافه بعد استلامه حقيبة سفره، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته شيء يريد الإفصاح عنه أجاب بالنفي.

وبتفتيش الحقيبة يدوياً، عثر أسفل قاعها القماشي على لفافتين بلاستيكيتين مخبأتين، تحتويان على بودرة بنية اللون لها المظهر المميز لمخدر الهيروين، بالإضافة إلى أربع لفافات مخفاة داخل مقابض الحقيبة، تحتوي على البودرة ذاتها.

وبسؤاله عن محتوى الحقيبة أنكر معرفته بما عثر فيها من مخدرات، فتم عرضه على جهاز الكشف بالأشعة، حيث رُصدت أجسام غريبة في أحشائه، وبسؤاله عنها أقر بأنه يحمل 10 كبسولات تحتوي على الهيروين، فأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومنها إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

وفي القضية الثانية، ذكر شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أنه تسلم قصاباً آسيوياً من مفتشي جمارك دبي بعد إلقاء القبض عليه، وبتفتيشه ذاتياً لم يعثر على أي ممنوعات، لكن بعرضه على جهاز كشف الأحشاء، رصدت أجسام غريبة داخله، وتبين أنه يحمل في أحشائه 122 كبسولة تحتوي على نحو كيلوغرام من الهيروين.

إلى ذلك، كشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي بالقضية الثالثة، أن زائراً آسيوياً أخفى في أحشائه 60 كبسولة تزن 682 غراماً من الهيروين.

- مهرب أخفى كيلوغرام هيروين في حقيبة سفره و10 كبسولات في أحشائه.

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