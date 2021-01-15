الامارات | توظيف.. 166 ألف كمامة ومعطف لعمال «الصناعية»

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. 166 ألف كمامة ومعطف لعمال «الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حملة لتوزيع 150 ألف كمامة، وأكثر من 16 ألف معطف، على العمال في المناطق الصناعية، وذلك في إطار الجهود الرامية لمواجهة جائحة «كوفید-19».

ووفقاً للمؤسسة، تأتي هذه الحملة استكمالاً لسلسلة من المبادرات الإنسانية التي نفذتها المؤسسة لدعم جميع أفراد المجتمع، خصوصاً الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة، شملت توزيع ملايين الوجبات على العمالة، ودعم عشرات الآلاف من الأسر بالمواد الغذائية، بالإضافة إلى تقديم آلاف أجهزة الكمبيوتر لدعم الطلبة أثناء التعلم عن بُعد.

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