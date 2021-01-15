الامارات | تعزيز الإجراءات الاحترازية بحافلات النقل المدرسي في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الإجراءات الاحترازية بحافلات النقل المدرسي في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة تاكسي دبي (DTC) بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها عززت أسطول حافلات النقل المدرسي التابع لها بسلسلة من الإجراءات الاحترازية، من أجل الوقاية من فيروس «كورونا»، مع بدء تقديم خدمة النقل المدرسي خلال الفصل الدراسي الجديد.

وقال مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي، مروان الزرعوني، إن «المؤسسة تبذل جهوداً استثنائية لتواكب التوجهات العالمية والمحلية للحد من انتشار الفيروس، عبر الإسهام في وقاية الطلبة وضمان راحتهم وسعادتهم، خلال تنقلهم من المدرسة وإليها، بهدف تعزيز ثقة أولياء الأمور بارتياد أبنائهم حافلات النقل المدرسي مجدداً، لذلك اتخذنا عدداً من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب، منها جدولة برامج لتعقيم الحافلات باستمرار قبل صعود الطلاب وبعد نزولهم، وتحديد طاقة استيعابية تتمثل في 50% فقط من مجمل عدد الطلاب في الحافلة، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة كل طالب من قبل مشرفة الحافلة، قبل الصعود للحافلة».

وأشار إلى أن عدد الطلاب الإجمالي 3000 طالب مسجلون في خدمة النقل المدرسي، وموزعون على أكثر من 175 حافلة ذكية تابعة لأسطول مؤسسة تاكسي دبي، وأن مجمل عدد المدارس المُتعاقد معها في إمارة دبي وصل إلى 22 مدرسة، تحظى بثقة مؤسسة تاكسي دبي بتقديم خدمة متميزة لتوصيل الطلاب، خصوصاً أن نجاح الخدمة يعود إلى اختيار سائقي نقل مدرسي، يبلغ عددهم نحو 350 سائقاً، وهم مدربون على قيادة حافلاتنا الذكية، بالإضافة إلى توفير مشرفات في جميع حافلاتنا، ويبلغ عددهن 117 مشرفة، وهن مؤهلات للتعامل مع الطلاب من جميع الفئات العمرية، وحاصلات على دورات تدريبية في كيفية التعامل أثناء الحالات الطارئة، وحاصلات على شهادات معتمدة من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الإسعافات الأولية، وغيرها من البرامج التدريبية المختلفة التي تهدف إلى ضمان توفير خدمة استثنائية للطلبة.

وأكد الزرعوني أن الحافلات مزودة بالأنظمة التقنية للمراقبة ومتابعة الحافلات والطلاب لتوفير الأمن والسلامة، منها كاميرات المراقبة، وجهاز الاستشعار لضمان خلو الحافلة من الطلاب، وزر الطوارئ للتواصل مع مركز التحكم، ونظام التتبع الإلكتروني للحافلة والطالب، من خلال خاصية نظام تحديد الموقع العالمي GPS، ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو RFID، كما تتمتع الحافلة المدرسية بنظام للإطفاء الذاتي لحرائق المحرك، وقد تم اختيارها وفقاً لأعلى معايير جودة السلامة العالمية.

طلب الخدمة

أفاد مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي، مروان الزرعوني، بأن طلب الخدمة والمعلومات التفصيلية عنها، يتوافر من خلال خدمة منصة أولياء الأمور على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة تاكسي دبي، لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني، وتسجيل الطلاب في الخدمة، وتحديث بياناتهم، كذلك تتوافر عملية تتبع حركة الطالب والحافلة وتحديد موقع الصعود والنزول من الحافلة، وميزة قياس مؤشر السعادة ونسبة الرضا الخاص بأولياء الأمور، وأن الخدمة تتضمن التطبيق الذكي DTC School Bus المتوافر على متاجر تطبيقات «غوغل» و«آي فون»، والذي يعمل على تتبع حركة الطلاب والحافلات عن طريق نظام GPS في الهواتف الذكية.

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