الامارات | 3382 إصابة بفيروس كورونا.. و2671 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 3382 إصابة بفيروس كورونا.. و2671 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 126 ألفاً و625 فحصاً جديداً باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 3382 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 242 ألفاً و969 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 726 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وكشفت الوزارة عن شفاء 2671 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 215 ألفاً و820 حالة.

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