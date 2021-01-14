الامارات | (بالغرافيك).. 4.5 ملايين راكب سنوياً لكل محطة في «مسار مترو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن (بالغرافيك).. 4.5 ملايين راكب سنوياً لكل محطة في «مسار مترو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن العدد المتوقع لمتوسط عدد الزوار السنوي لكل محطة من محطات «مسار مترو 2020»، الذي تم تشغيله مطلع العام الجاري، سيصل إلى 4.5 ملايين شخص.

وأعلنت الهيئة عن كثير من التصاميم المبتكرة التي تبنتها في تنفيذ مشروع المسار، بما يضمن توفير مرافق داخل المحطات تسهّل حركة الركاب وخدمتهم، وفق أفضل المعايير الخدمية والبيئية، وذلك عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطات من خلال توسيع خطوط المصاعد المتحركة، ومواقع الالتقاء، وزيادة عدد بوابات الدخول والخروج، فضلاً عن توفير المشروع نحو 1800 متر مربع من المساحات التجارية القابلة للتأجير لتقدم الخدمات للركاب.

ووفقاً للهيئة، فإن محطات مشروع «مسار 2020» ستفتح آفاقاً جديدة للاستثمار عبر مساحات مخصصة للمحال التجارية في كل محطة من المشروع، ستشكل الموقع المثالي لفرص الأعمال، نظراً إلى عدد ركاب المترو، الذي يتجاوز 10 آلاف شخص في ساعات الذروة.

وتم إطلاق خدمة المترو بعد ساعات من رأس السنة في أربع محطات على «مسار مترو 2020»، المعروف بـ«مسار إكسبو»، لأنه يمتد بمحطاته السبع ليصل إلى موقع المعرض الدولي «إكسبو»، الذي تم تأجيله بقرار من اللجنة الدولية المنظمة لـ«إكسبو» بسبب ظروف جائحة «كورونا»، ليعقد في أكتوبر من العام الجاري.

وتنطلق حالياً رحلات «مترو مسار 2020» من محطة جبل علي التبادلية، التي تعد بمثابة محطتين متصلتين كائنتين في موقع واحد، إحداها تقع على الخط الأحمر للمترو، وتنقل الركاب باتجاه محطة نخيل، والأخرى تقع على «مسار مترو 2020»، لتحمل الركاب باتجاه محطة إكسبو.

وتم تشغيل خدمة المترو في صباح الأول من يناير، في كل من محطة جبل علي ومحطة الحدائق، ومحطة ديسكفري جاردنز ومحطة الفرجان، لتستغرق الرحلة من محطة جبل علي وصولاً إلى محطة الفرجان مدة زمنية لا تزيد على ست دقائق.

ويبلغ طول «مسار إكسبو» 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتراً فوق سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ويخدم المسار مناطق ذات كثافة سكانية عالية يقدر تعدادها بأكثر من 270 ألف نسمة، كما يبلغ عدد الركاب المتوقع للمسار في اليوم الواحد، نحو 125 ألف راكب، وسيرتفع إلى 275 ألف راكب بحلول عام 2030.

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