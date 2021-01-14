اخبار الخليج / اخبار الإمارات

مواطن عمره 97 عاماً يتلقى لقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)- تلقى المواطن نخيره عبيد سعيد الظاهري، الذي يبلغ من العمر 97 عاماً، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 في مركز «نعمة» الصحي الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

وقال ابنه: «والدي يبلغ من العمر 97 عاماً، قرر أخذ التطعيم مثل بقية أفراد العائلة، ونحن شجعناه على ذلك، دعماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ولجهود حكومة أبوظبي». 
وأضاف: «قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي، حيث قام الطبيب بإجراء التقويم اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على الجرعه الأولى للتطعيم».

وأوضح: «من تجربتي مع الوالد، حفظه الله، أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع، وبالأخص كبار المواطنين والمقيمين على أخذ تطعيم كوفيد-19 لحمايتهم، وأنصحهم بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للإشاعات».

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا