الامارات | بالفيديو.. ضبط سائقين متهورين بعد استعراضهم على شارع الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ضبط سائقين متهورين بعد استعراضهم على شارع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ضبط سائقين متهورين بعد استعراضهم على شارع الإمارات وإلقاء القبض على الشخص الذي قام بنشر الفيديو.

وبحسب "الداخلية" فقد تم حجز المركبات وتحويل الأشخاص إلى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

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