الامارات | غدا.. طقس صحو بوجه عام

شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس صحو بوجه عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ومعتدلا نهاراً وبارد ليلاً خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، ورطبا خلال الليل وصباح السبت مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:48 والثاني عند 04:23 والجزر الأول عند الساعة 21:18 والجزر الثاني عند الساعة 08:18 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 10:39 والمد الثاني عند الساعة 00:01 والجزر الاول عند الساعة 17:15 والجزر الثاني عند الساعة 06:10.

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