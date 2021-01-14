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الامارات | مواطن في عمر الـ 97 يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19"

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن في عمر الـ 97 يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى المواطن نخيره عبيد سعيد الظاهري الذي يبلغ من العمر 97 عاماً، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 في مركز نعمة الصحي الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).

وتعليقا على ذلك قال ابنه: "والدي يبلغ من العمر 97 عاماً، قرر أخذ التطعيم مثل باقي أفراد العائلة ونحن شجعناه على ذلك دعماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ولجهود حكومة أبوظبي".

وأضاف: "قمنا بزيارة مركز نعمة الصحي حيث قام الطبيب بإجراء التقويم اللازم للوالد قبل التطعيم للتأكد من حالته الصحية، ومن ثم حصل الوالد على الجرعه الأولى للتطعيم". وأوضح: "من تجربتي مع الوالد حفظه الله، أريد أن أشجع كل أفراد المجتمع وبالأخص كبار المواطنين والمقيمين على أخذ تطعيم كوفيد-19 لحمايتهم، وأنصحهم بأخذ المعلومات من الجهات الرسمية وعدم الالتفات للشائعات".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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