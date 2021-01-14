حاكم رأس الخيمة يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عن صادق تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.