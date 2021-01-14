4 فئات بالمنشآت الصحية بدبي تستهدفهم حملة تطعيم "كورونا"

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي) - أعلنت هيئة الصحة بدبي، أن لقاح كوفيد- 19 يستهدف 4 فئات من العاملين في المنشآت الصحية بالإمارة، وهم: الكادر الطبي، الكادر التمريضي، الكادر المهني المساند، الإداريون وعمال النظافة والمراسلون وغيرهم، وحددت الهيئة 5 شروط لقبول المرشحين لتلقي التطعيم.

وأوضحت "صحة دبي" أن الشروط الخمسة لقبول المرشحين من المنشآت الطبية لتلقي التطعيم هي: أن يكون المُطَعمون من المتواصلين مباشرة مع حالات كوفيد- 19 مثل الخط الأول من مقدمي الرعاية الصحية (الطوارئ، العيادات الخارجية، أقسام التنويم، العمليات، وغيرها من مجالات تقديم الخدمة).

كما يجب أن يكون المرشح لأخذ اللقاح على رأس العمل من حيث تقديمه للخدمة وتأدية واجباته الوظيفية (ألا يكون ضمن مزاولي العمل عن بُعد)، وألا يكون قد أصيب بفيروس كوفيد- 19 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم يسبق له الحصول على أي من تطعيمات فيروس كوفيد- 19، ولم يسجل مسبقاً للحصول على التطعيم في أي من المراكز المقدمة للخدمة.

وأكدت الهيئة أن التطعيم غير إلزامي، ولكن يوصى به بشدة وخاصة للمهنيين الصحيين القائمين على تقديم الخدمات الصحية لمرضى فيروس كوفيد- 19 وبغرض الوقاية والحماية من الإصابة بالمرض، وضمان استمرارية النظام الصحي في تقديم الخدمة المطلوبة.

كما تقع على عاتق المنشأة الصحية مسؤولية التأكد من القائمة المرسلة إلى هيئة الصحة بدبي والحصول على موافقة المرشحين المسجلين بالقائمة.

وذكرت هيئة الصحة بدبي أن حملة تطعيم الأطقم الطبية والعاملين في المنشآت الصحية المستهدفين ستتم على عدة مراحل، لذلك يتوجب إدراج وتصنيف بيانات المسجلين في القائمة بحسب الأولوية.