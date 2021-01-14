«الصحة» تحذر من منتج ملوث بالبكتيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف ( دبي) - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من منتج طبي، لاحتمالية تلوثه بالبكتيريا، وطالبت جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتخاذ اللازم بشأنه.

وأبلغت الوزارة، اليوم، كافة الجهات الصحية بالدولة، بأن عدداً من التشغيلات الطبية للمنتج الطبي «Paroex®️ Chlorhexidine Gluconate Oral Rinse USP, 0.12%»، من المحتمل تلوثها ببكتيريا «Burkholderia Lata»، ما قد يعرض صحة مستخدميه للخطر.

وحسب الوزارة، تحمل التشغيلات المتأثرة من الدواء كود «178p و 1788p» وجميع التشغيلات التي تحمل تاريخ صلاحية من تاريخ 31-12-2020، وحتى تاريخ 30-9-2022.

وأكدت الوزارة، أن المنتج غير مسجل في إدارة الدواء لديها، مطالبة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن سحب المنتج في حال توفره.

وطالبت مستخدميه بالتواصل مع الوزارة عبر الرابط [email protected]، في حالة حدوث أية أعراض جانبية والإبلاغ عنها.